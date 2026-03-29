В России резко вырос спрос на автомобильные номера с необычной серией

29 марта 2026 в 16:29

В России резко выросла популярность автомобильных номеров с серией «СВО»

В России резко выросла популярность автомобильных номеров с серией «СВО», пишет Telegram-канал Baza. По его информации, особенно высокий спрос сформировался в конце прошлого года, тогда же поднялись и цены.

В материале говорится, что чаще всего номера с такой серией покупают женщины в подарок своим возлюбленным. Самые дорогие варианты — те, в которых числа расположены зеркально, например, «121» или «111», «777». Цена на них достигает 300 тыс. рублей. Еще дороже обойдутся номера с московским регионом. Серия «СВО», но со случайными числами, будет дешевле — от 40 до 100 тыс. рублей за номер.

Ранее сообщалось, что только 16% россиян заявили, что готовы платить за красивый номер автомобиля. Еще 82% респондентов ответили, что им не важна комбинация цифр. Большинство заявили, что также не понимают, зачем нужен особый государственный номер на машину, еще 2% опрошенных отметили, что пока не готовы определиться с ответом.

До этого стало известно, что в России выставили на продажу автомобильные госномера стоимостью более 2,1 млрд рублей каждый. Всего в продаже находится 16 таких государственных номеров.

Россия
автомобили
номера
СВО
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
