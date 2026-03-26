Россияне рассказали, готовы ли платить за красивый номер автомобиля KP.RU: только 16% россиян готовы заплатить за красивый номер автомобиля

Только 16% россиян заявили, что готовы платить за красивый номер автомобиля, сообщает KP.RU. Еще 82% респондентов ответили, что им не важна комбинация цифр.

Зачем какой-то особенный номер, все ведь смотрят на машину, а не на номер, — заявил один из участников опроса.

Большинство заявили, что также не понимают, зачем нужен особый государственный номер на машину, еще 2% опрошенных отметили, что пока не готовы определиться с ответом. Часть объяснила, что вначале хочет ознакомиться с ценой и уже после этого принять решение. Участие в опросе приняли 1,3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу автомобильные госномера стоимостью более 2,1 млрд рублей каждый. Всего в продаже находится 16 таких государственных номеров.