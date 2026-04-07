07 апреля 2026 в 18:37

Россияне лишились способа скрыть госномер машины

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России запретили сайты по продаже рамок-перевертышей, сообщил Telegram-канал Baza. Такие интернет-магазины торговали устройствами, которые позволяли подменять или скрывать госномера машин.

Как отметил канал, автомобилисты таким образом, в частности, пытаются избежать оплаты проезда по платным дорогам. Такую ситуацию посчитали нарушением закона, после чего суд постановил внести такие сайты в список запрещенных доменов.

Ранее стало известно, что в России резко выросла популярность автомобильных номеров с серией «СВО». Особенно высокий спрос сформировался в конце прошлого года, тогда же поднялись и цены. Чаще всего номера с такой серией покупают женщины в подарок своим возлюбленным. Самые дорогие варианты — те, в которых числа расположены зеркально, например, «121» или «111», «777».

До этого сообщалось, что в России выставили на продажу автомобильные госномера стоимостью более 2,1 млрд рублей каждый. Всего в продаже находилось 16 таких государственных номеров. Один из них ищет покупателя с 2023 года, остальные появились в продаже в 2024–2025 годах.

