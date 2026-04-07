Россияне лишились способа скрыть госномер машины

В России запретили сайты по продаже рамок-перевертышей, сообщил Telegram-канал Baza. Такие интернет-магазины торговали устройствами, которые позволяли подменять или скрывать госномера машин.

Как отметил канал, автомобилисты таким образом, в частности, пытаются избежать оплаты проезда по платным дорогам. Такую ситуацию посчитали нарушением закона, после чего суд постановил внести такие сайты в список запрещенных доменов.

