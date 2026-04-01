01 апреля 2026 в 04:38

Мошенники нашли новый трюк для обмана российских граждан

Эксперт Кучава: мошенники начали звонить россиянам с городских номеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники начали использовать городские номера для звонков россиянам, чтобы вызвать доверие, сообщил РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава. По его словам, такой способ становится все более популярным среди злоумышленников.

Мошенники вернулись к стационарной связи потому, что это технически просто. <...> В каждом случае используется срочная и понятная легенда: продление договора на телефон, замена счетчиков, перерасчет пенсии, модернизация линии связи или смена кода от домофона. Цель всегда одна — выудить персональные данные либо код из СМС, — сказал Кучава.

Специалист добавил, что такие звонки создают у абонентов ложное ощущение безопасности и официальности. Единственной защитой остается внимательность и строгое соблюдение правил при общении по телефону.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники маскируют вредоносные программы под безобидные игры и их обновления. Эксперты ведомства посоветовали проверить разработчика перед установкой приложений.

мошенники
номера
телефоны
схемы
