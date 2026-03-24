24 марта 2026 в 15:01

Сийярто снова припомнил Зеленскому игру на рояле без рук

Сийярто спародировал номер Зеленского с игрой на рояле без рук

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: kremlin.ru
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, в котором вновь обыграл номер президента Украины Владимира Зеленского с игрой на рояле без рук. На кадрах он вместе с замглавы МВД Венгрии Бенце Ретвари и пианистом Гергеем Богани пытается играть на синтезаторе в шесть рук. Министр шутит о сложности обучения игре на рояле, а затем, замахнувшись рукой, произносит фразу на русском.

Как Зеленский: раз, два, три! — сказал он.

После этого в ролике появляется фрагмент выступления украинского лидера в шоу «Вечерний квартал» 2016 года, а затем вновь следуют кадры с венгерскими политиками, которые кланяются под аплодисменты. До этого Сийярто уже использовал отсылки к выступлению Зеленского в публичных выступлениях.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач обвинил иностранную разведку в слежке за телефоном Сийярто. Он обнародовал запись, на которой журналист Сабольч Пани признается, что передал номера телефонов политика зарубежным спецслужбам для отслеживания его звонков.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

