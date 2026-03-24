Сийярто снова припомнил Зеленскому игру на рояле без рук Сийярто спародировал номер Зеленского с игрой на рояле без рук

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, в котором вновь обыграл номер президента Украины Владимира Зеленского с игрой на рояле без рук. На кадрах он вместе с замглавы МВД Венгрии Бенце Ретвари и пианистом Гергеем Богани пытается играть на синтезаторе в шесть рук. Министр шутит о сложности обучения игре на рояле, а затем, замахнувшись рукой, произносит фразу на русском.

Как Зеленский: раз, два, три! — сказал он.

После этого в ролике появляется фрагмент выступления украинского лидера в шоу «Вечерний квартал» 2016 года, а затем вновь следуют кадры с венгерскими политиками, которые кланяются под аплодисменты. До этого Сийярто уже использовал отсылки к выступлению Зеленского в публичных выступлениях.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач обвинил иностранную разведку в слежке за телефоном Сийярто. Он обнародовал запись, на которой журналист Сабольч Пани признается, что передал номера телефонов политика зарубежным спецслужбам для отслеживания его звонков.