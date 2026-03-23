Просочившаяся запись разоблачила слежку иностранной разведки за Сийярто

Иностранная разведка осуществляла слежку за телефоном главы МИД Венгрии Петера Сийярто, заявил представитель правительства страны Золтан Ковач на своей странице в соцсети X. Он опубликовал запись, на которой журналист Сабольч Пани признается, что передал номера телефонов Сийярто иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков.

Новые подробности из просочившейся аудиозаписи указывают на скоординированную операцию, связанную с разведкой, направленную против министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с участием иностранных спецслужб и связанную с политикой, — написал он.

Ранее издание Politico сообщило, что лидеры Евросоюза могли случайно сыграть на руку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, вступив с ним в конфронтацию на саммите в Брюсселе. По словам источников издания, уровень критики в адрес венгерского политика оказался беспрецедентным.

До этого Орбан заявил, что демократия в Европе умирает из-за политики Брюсселя и его вмешательства во внутренние дела других стран. Он добавил, что ЕС «напрямую вмешивается в национальные выборы», в том числе и финансово, как в случае с Венгрией.