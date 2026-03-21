Демократия в Европе умирает из-за политики Брюсселя и его вмешательства во внутренние дела других стран, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что ЕС «напрямую вмешивается в национальные выборы», в том числе и финансово, как в случае с Венгрией, передает РИА Новости.

Брюссель спровоцировал крупнейшее экономическое банкротство в Европе, и для Брюсселя на первом месте не Европа, а теперь уже Украина. Европейская демократия умирает. Она умирает, потому что терпит экономический крах, потому что запутана в политической цензуре, — сказал Орбан.

Орбан признался, что на саммите ЕС в Брюсселе ему пришлось непросто, однако он оставался непреклонным — «как стойкий оловянный солдатик» — и не пошел на уступки по вопросам поставок российской нефти в Венгрию и финансирования Украины. По его словам, дискуссии с другими лидерами ЕС становились все более напряженными.

До этого Орбан выразил мнение, что утверждения политической оппозиции о якобы попытках России повлиять на исход парламентских выборов, назначенных на 12 апреля, не соответствуют действительности. По его словам, тот, кто выдумывает подобные истории, «вызывает просто жалость».