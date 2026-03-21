Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 15:24

Орбан заявил о смерти европейской демократии

Орбан: Брюссель напрямую вмешивается в выборы в Венгрии

Виктор Орбан Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Демократия в Европе умирает из-за политики Брюсселя и его вмешательства во внутренние дела других стран, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что ЕС «напрямую вмешивается в национальные выборы», в том числе и финансово, как в случае с Венгрией, передает РИА Новости.

Брюссель спровоцировал крупнейшее экономическое банкротство в Европе, и для Брюсселя на первом месте не Европа, а теперь уже Украина. Европейская демократия умирает. Она умирает, потому что терпит экономический крах, потому что запутана в политической цензуре, — сказал Орбан.

Орбан признался, что на саммите ЕС в Брюсселе ему пришлось непросто, однако он оставался непреклонным — «как стойкий оловянный солдатик» — и не пошел на уступки по вопросам поставок российской нефти в Венгрию и финансирования Украины. По его словам, дискуссии с другими лидерами ЕС становились все более напряженными.

До этого Орбан выразил мнение, что утверждения политической оппозиции о якобы попытках России повлиять на исход парламентских выборов, назначенных на 12 апреля, не соответствуют действительности. По его словам, тот, кто выдумывает подобные истории, «вызывает просто жалость».

Европа
Венгрия
Виктор Орбан
выборы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.