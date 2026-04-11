11 апреля 2026 в 00:26

«Лучше не позориться»: в РФ высказались о воспитании ньюсмейкеров в Европе

Лавров посчитал, что родители плохо воспитали нынешних европейских ньюсмейкеров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с утечками своего телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто. Глава российской дипломатии с сожалением заметил, что нынешние европейские ньюсмейкеры, по-видимому, были плохо воспитаны родителями.

По словам Лаврова, им следовало бы знать, что подслушивать грешно. А если уж кто-то случайно подслушал то, что разоблачает его самого, то лучше промолчать и не позориться.

Ну и конечно, еще родители должны были научить нынешних европейских ньюсмейкеров, что подслушивать грешно. А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого — тем более лучше помалкивать и не позориться, — заметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также подчеркнул, что публикация подобных утечек лишь подтверждает недобросовестность европейских политиков. Они стремятся использовать любые методы в борьбе с Россией, даже самые нечистоплотные.

До этого дипломат отмечал, что Киев плюет как на требования Европейского союза, так и на положения собственной конституции. Он добавил, что при этом Брюссель простит президенту Украины Владимиру Зеленскому что угодно, лишь бы он продолжил свою «проплаченную деятельность».

Власть
Сергей Лавров
Петер Сийярто
утечки
