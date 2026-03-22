На Западе рассказали о «ловушке» Орбана, в которую угодили лидеры ЕС Politico: конфронтация с лидерами ЕС могла быть частью стратегии Орбана

Лидеры Евросоюза могли случайно сыграть на руку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, вступив с ним в конфронтацию на саммите в Брюсселе, сообщает Politico. По словам источников издания, уровень критики в адрес венгерского политика оказался беспрецедентным.

Эксперты полагают, что такая реакция лидеров ЕС способна только усилить позиции Орбана в преддверии апрельских выборов в Венгрии. По мнению источников, возникшая конфронтация позволила премьер-министру представить себя внутри страны как защитника национальных интересов. Покидая Брюссель, Орбан не выглядел ни подавленным, ни расстроенным, резюмировали аналитики.

Ранее Орбан заявил, что демократия в Европе умирает из-за политики Брюсселя и его вмешательства во внутренние дела других стран. Он добавил, что ЕС «напрямую вмешивается в национальные выборы», в том числе и финансово, как в случае с Венгрией.

До этого венгерский премьер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский совершает преступление, пытаясь ввести нефтяную блокаду Венгрии. По его словам, особенно тяжким оно становится в условиях конфликта на Ближнем Востоке и всеобщей суматохи на энергетическом рынке.