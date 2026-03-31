МВД рассказало, как защититься от аферистов при установке приложений

МВД: мошенники маскируют вирусы под игры и обновления

Мошенники маскируют вредоносные программы под безобидные приложения, например, игры и их обновления,, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Эксперты ведомства предостерегли пользователей от потенциальных угроз и рассказали, как можно защитить свои данные.

Скачивайте приложение только из официальных магазинов. Ссылки из мессенджеров, сторонние сайты и APK-файлы всегда требуют повышенной осторожности. Если программу предлагают установить «срочно» или в обход официального магазина, от такой установки лучше отказаться, — сказано в сообщении.

Перед установкой важно проверить разработчика. У надежных создателей есть официальный сайт и история других приложений. Стоит обратить внимание на название и описание приложения, а также качество скриншотов. Ошибки в этих деталях могут свидетельствовать о подделке.

Не следует доверять отзывам без проверки. Однотипные, массовые отзывы могут быть накручены. В поиске стоит проверять отзывы пользователей о возможных рисках.

Особое внимание следует уделить разрешениям, которые запрашивает приложение. Если оно требует доступ к SMS или звонкам, это может быть подозрительно.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Москве мошенники попытались похитить у 81-летней пенсионерки 25 млн рублей, однако полицейские оперативно задержали курьера и изъяли все средства в полном объеме. Приехавшего из Сургута злоумышленника перехватили в центре столицы.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

