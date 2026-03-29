Чердак жилого дома задымился в Подмосковье

Пожар произошел в доме в подмосковном Жуковском, проводится эвакуация жителей, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области. По данным ведомства, в тушении задействованы порядка 70 специалистов на 25 единицах техники.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило по адресу: г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 12. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался черный дым с чердачного помещения пятиэтажного жилого дома. Проводится эвакуация жителей. Огонь распространился по всей кровле, площадь пожара уточняется, — сказано в сообщении.

Ранее три человека погибли при пожаре в жилом доме на Николоямской улице в Москве. Следователи предположили, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Позже выяснилось, что виновником пожара стал циркач Евгений Ч. По данным источника, в квартире гимнаста загорелся диван. Причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Сам 78-летний артист сумел выбраться из квартиры и не пострадал.