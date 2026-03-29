29 марта 2026 в 16:41

Чердак жилого дома задымился в Подмосковье

В подмосковном Жуковском загорелась крыша жилого дома

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пожар произошел в доме в подмосковном Жуковском, проводится эвакуация жителей, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области. По данным ведомства, в тушении задействованы порядка 70 специалистов на 25 единицах техники.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило по адресу: г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 12. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался черный дым с чердачного помещения пятиэтажного жилого дома. Проводится эвакуация жителей. Огонь распространился по всей кровле, площадь пожара уточняется, — сказано в сообщении.

Ранее три человека погибли при пожаре в жилом доме на Николоямской улице в Москве. Следователи предположили, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Позже выяснилось, что виновником пожара стал циркач Евгений Ч. По данным источника, в квартире гимнаста загорелся диван. Причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Сам 78-летний артист сумел выбраться из квартиры и не пострадал.

Подмосковье
пожары
МСЧ
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кувейт раскрыл данные об атаке Ирана на военный лагерь
Губернатор раскрыл последствия ударов ВСУ по Запорожью
В Госдуме рассказали, в каких случаях можно взять ипотечные каникулы
США и Израиль нанесли тяжелый удар по иранскому университету
Тревога в трех районах Ленобласти оказалась ложной
В Кремле раскрыли отношение России к странам Персидского залива
Медведев предложил одному «зеленому насекомому» сделку с картелем Синалоа
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Украинок тащат на фронт, цыгане обокрали ВСУ: новости СВО к вечеру 29 марта
Названы вероятные планы Украины для дальнейшей эскалации конфликта
Депутат Рады заявил о желании украинцев думать на русском языке
«Зеленое насекомое скачет»: Медведев о «помощи» Зеленского США
В ОАЭ выдвинули условия для урегулирования конфликта с Ираном
Беспилотники ВСУ над Финляндией? Откуда они летят, угроза для России
Украинский дрон-камикадзе вторгся в воздушное пространство Финляндии
Миротворцы ООН подорвались на мине в Ливане
Финляндия получила удар в спину от ВСУ
Временную поверенную в делах Великобритании вызвали в российский МИД
Военэксперт ответил, оставят ли США Украину из-за конфликта с Ираном
Поезд протаранил Renault Duster с пассажирами
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

