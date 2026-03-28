28 марта 2026 в 10:40

В Японии решили избавиться от 37,5 тыс. медведей

В Японии решено отловить или отстрелить 37,5 тыс. медведей

В Японии решено отловить или отстрелить 37,5 тыс. медведей к 2034 году. Правительство страны считает, что со стороны хищников возросла угроза, передает ТАСС.

В Японии была утверждена новая стратегия по борьбе с нападениями медведей, которая включает в себя конкретные задачи по сокращению их популяции во всех районах обитания. В рамках этой стратегии планируется выделить средства на содержание 2,5 тыс. профессиональных охотников, которые получат статус служащих органов местного самоуправления. Также предполагается закупить около 10 тыс. ловушек для отлова медведей.

С апреля 2025 года по конец февраля 2026 года в Японии было зарегистрировано 237 нападений медведей на людей, в результате которых 13 человек погибли. Это максимальное число жертв с 2006 года.

Ранее голодные медведи проникли в ресторан в китайском городе Нагчу. По словам хозяина заведения, нашествие диких животных произошло в его отсутствие, когда он гостил у родственников. О случившемся он узнал только после того, как в социальных сетях появились кадры с непрошеными гостями.

