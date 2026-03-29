Глава СПЧ рассказал, как защититься от пылесосов-шпионов

Россиянам стоит заменить умные пылесосы шваброй или веником из-за риска слежки через встроенные камеры, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в беседе с РИА Новости. При этом он подчеркнул, что запрещать умные устройства не нужно, поскольку человек должен сам принимать решение о своей безопасности.

Сейчас информация прошла, что пылесосы подглядывают — там тоже же камера есть. Ну не покупайте пылесосы, если вы боитесь, что за вами подглядывают. Очень простое решение — веник есть, швабра. Шваброй пол помойте. Не надо тогда будет переживать. Швабра — это средство от подглядывания пылесосом, — подчеркнул он.

Фадеев также порекомендовал россиянам отказаться от использования умных колонок в целях безопасности. Он отметил, что такие меры помогают обезопасить личное пространство без вмешательства государства.

Ранее граждан предупредили о рисках слежки через умные колонки, которые при взломе могут стать точкой доступа для злоумышленников. Речь идет о бытовых устройствах с постоянным доступом к микрофону и интернету.