21 марта 2026 в 14:40

Программист случайно взломал тысячи чайников и пылесосов по всему миру

РЕН ТВ: айтишник взломал тысячи умных чайников и пылесосов с помощью ИИ

Программист Сэмми Аздуфаль случайно взломал тысячи умных чайников и пылесосов по всему миру с помощью искусственного интеллекта, сообщает РЕН ТВ. Мужчина хотел взломать только свой робот-пылесос и дал задачу нейросети, но та «перестаралась». В результате хакер получил доступ к камерам и микрофонам семи тысяч умных гаджетов.

Когда это случилось, моя жена начала заклеивать все камеры, которые есть в доме, потому что испугалась. А меня удивило, почему в пылесосе вообще есть камера и микрофон, — признался Аздуфаль.

Ранее пророссийский хакер PalachPro устроил массовый взлом камер видеонаблюдения по всей Украине. Доступ к более чем шести тысячам устройств административного, военного и городского пользования стал доступен в результате многомесячной подготовки.

Дло этого IT-эксперт Артем Геллер заявил, что умные пылесосы могут тайно снимать помещения. По его словам, такие устройства уязвимы для взлома злоумышленниками, что создает риск утечки персональных данных. Проблема информационной безопасности стоит достаточно остро, особенно в случае с недорогими моделями, уточнил специалист.

