Чайник тормозит и портит вкус — спасла за 10 минут: дешевый трюк без химии и заморочек

Если вода в чайнике закипает дольше, а чай вдруг стал странным на вкус — почти наверняка виновата накипь. Она оседает на стенках и нагревателе, мешает работе и тянет лишнее электричество. Хорошая новость: все можно исправить быстро и без дорогих средств.

Самый простой вариант — лимонная кислота. Она мягко растворяет минеральный налет и не оставляет запаха. Налейте воду примерно на две трети чайника, добавьте 1-2 столовые ложки кислоты и доведите до кипения. Дайте покипеть пару минут, затем оставьте раствор внутри на 20–30 минут.

После этого слейте жидкость и при необходимости повторите. Затем хорошо промойте чайник 2-3 раза и один раз прокипятите чистую воду.

Уксус тоже справляется, но часто оставляет резкий запах. Лимонная кислота в этом плане удобнее.

Чтобы техника служила дольше, чистите ее регулярно. При жесткой воде — раз в месяц, при мягкой — реже. Чистый чайник быстрее греет воду и не портит вкус напитков.

Ранее сообщалось, что со временем даже хорошая сковорода покрывается плотным слоем нагара и жира. Обычные средства часто не справляются, а тереть посуду жесткими губками не хочется — можно повредить поверхность.

Марина Макарова
