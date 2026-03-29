29 марта 2026 в 11:48

Михалков раскрыл, как Ефремов добивался возвращения на сцену

Михалков: Ефремов вернулся на сцену, выполнив все поставленные условия

Режиссер Никита Михалков и актер Михаил Ефремов после показа спектакля «Без свидетелей» Режиссер Никита Михалков и актер Михаил Ефремов после показа спектакля «Без свидетелей» Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Режиссер Никита Михалков рассказал, что поставил актеру Михаилу Ефремову ряд условий для возвращения на сцену после выхода из колонии. По его словам, которые передает ИС «Вести», все договоренности артист «выполнил идеально».

Я поставил условия, по которым я могу взять на себя ответственность. Что он не будет нигде сниматься, не давать никаких интервью, нигде играть — и все остальные, так сказать, табу. Ему нужно было подлечиться — мы это сделали, ему нужно там было привести себя в порядок, — отметил Михалков.

Режиссер добавил, что регулярно следил за состоянием актера, пока тот находился в колонии, назвав тюрьму «разрушительным бульоном» для Ефремова. При этом Михалков подчеркнул, что это стало для артиста жизненным опытом, «чтобы он мог им воспользоваться в том даровании, которое ему Бог дал».

Ранее Ефремов признался, что испытывал жуткое волнение перед выходом на сцену в образе отрицательного персонажа. По его словам, работа над ролью «распоследнего негодяя» в спектакле «Без свидетелей» Михалкова оказалась сложной из-за невозможности найти в герое светлые черты.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
