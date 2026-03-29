Силы ПВО сбили два украинских дрона над Брянской областью

Подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны РФ успешно обнаружили два вражеских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Попытка атаки была своевременно пресечена силами ПВО, оба дрона были сбиты.

Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы, — уточнил глава области.

Ранее Богомаз сообщал, что в результате атаки ВСУ в селе Курковичи Стародубского муниципального округа были ранены два человека, их доставили в больницу. Экстренные и оперативные службы работают на месте происшествия.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирная жительница села Ржевка Шебекинского округа пострадала от детонации вражеского дрона. По его словам, женщину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями плеча и голени доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.