29 марта 2026 в 13:31

Зеленский заявил об ударе в спину от ВПК Украины

Зеленский: за спиной Украины строят около 10 заводов по производству дронов

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на возведение украинских заводов по производству дронов в других странах якобы без его ведома, пишет Liga.net. На этом фоне издание напомнило о запрете на экспорт вооружения, который вступил в силу в стране после начала конфликта.

Мне известно примерно о 10 заводах, которые строились за спиной у государства в разных уголках мира, только чтобы — не дай Бог — ничего не потерять. Я считаю, что они потеряют, — сказал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина превратилась в одного из главных экспортеров нестабильности в мире, подпитывая глобальный черный рынок оружия и военных технологий. По словам дипломата, Киев при поддержке стран НАТО и Евросоюза стал каналом распространения вооружений, чей учет существенно хромает, что позволяет оружию «всплывать» в любых горячих точках.

До этого в Китае обратили внимание, что Украина оказалась в тяжелом и близком к катастрофе положении из-за собственной политики, проводимой руководством страны. По мнению аналитиков, ключевую роль в этом сыграли решения Зеленского во внутренней и внешней сфере.

