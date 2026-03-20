Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 10:08

Зеленского обвинили в политическом харакири Украины

Sohu: Зеленский довел Украину до катастрофического положения своей политикой

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency//Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина оказалась в тяжелом и близком к катастрофе положении из-за собственной политики, проводимой руководством страны, говорится в материале китайского издания Sohu. По мнению автора статьи, ключевую роль в этом сыграли решения президента Владимира Зеленского во внутренней и внешней сфере.

Причины текущего кризиса не связаны напрямую с действиями НАТО, ЕС, США или России. Автор считает, что основная ответственность лежит на самой Украине, и именно ее действия привели к нынешнему положению.

Многие проблемы страна создала себе сама, так как государство шаг за шагом формировало собственные трудности. Одной из наиболее острых проблем названа коррупция. Речь идет не о единичных случаях, а о системном явлении, глубоко укоренившемся в государственных структурах. По мнению автора, ситуация достигла такого уровня, что даже западные партнеры предпочитают не обращать на нее внимания, а среди военных на передовой нарастает разочарование.

В качестве примера приводится коррупционный скандал в энергетической отрасли, произошедший в ноябре 2025 года. Сумма нарушений составила почти $100 млн (8,4 млрд рублей). Значительная часть этих средств поступила в виде западной помощи и предназначалась для восстановления защитных объектов атомных электростанций, пострадавших от обстрелов.

Ранее депутат Андрей Картаполов заявил, что сохранение жизни Зеленского необходимо российской стороне для проведения в будущем судебного процесса над ним за совершенные деяния. Он пояснил, что существуют и иные факторы, из-за которых украинский руководитель не рассматривается в качестве военной мишени.

Украина
политика
Китай
Европа
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голикова раскрыла, когда появятся результаты эффективности ряда вакцин
В ЛНР заявили об ударе по металлургическому объекту
США начали «расчищать» Ормузский пролив после позора своих авианосцев
Израиль внезапно нанес удары по Сирии
Схваченный за попытку подорвать чиновника в ДНР раскрыл детали своего плана
Магнитные бури сегодня, 20 марта: что завтра, нервозность, стресс, боли
«Тем или иным способом»: Фон дер Ляйен сделала резкое заявление о Венгрии
Медведчук заявил о пропаганде войны в Европе
Российская компания потеряла 1,7 трлн рублей
«Расходный материал»: готовивший теракт в ДНР сделал шокирующее признание
Юрист дала советы, как оформить возврат на купленный в кредит товар
Миронов обратился к Росстату по поводу удаления данных о неравенстве
Кризисный психолог объяснила, как не попасть на удочку автомошенников
Герой РФ раскрыл, что сыграло главную роль в освобождении Суджи год назад
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Названы российские регионы с самыми дешевыми «однушками»
«Искупить вину»: Дмитриев дал совет Европе на фоне энергетического кризиса
Ценообразование на рынке серы привлекло внимание ФАС
В МИД России заявили об обстреле колонны мирных жителей под Курском
Что известно о последней атаке Ирана на авиабазу в Кувейте
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.