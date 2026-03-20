Украина оказалась в тяжелом и близком к катастрофе положении из-за собственной политики, проводимой руководством страны, говорится в материале китайского издания Sohu. По мнению автора статьи, ключевую роль в этом сыграли решения президента Владимира Зеленского во внутренней и внешней сфере.

Причины текущего кризиса не связаны напрямую с действиями НАТО, ЕС, США или России. Автор считает, что основная ответственность лежит на самой Украине, и именно ее действия привели к нынешнему положению.

Многие проблемы страна создала себе сама, так как государство шаг за шагом формировало собственные трудности. Одной из наиболее острых проблем названа коррупция. Речь идет не о единичных случаях, а о системном явлении, глубоко укоренившемся в государственных структурах. По мнению автора, ситуация достигла такого уровня, что даже западные партнеры предпочитают не обращать на нее внимания, а среди военных на передовой нарастает разочарование.

В качестве примера приводится коррупционный скандал в энергетической отрасли, произошедший в ноябре 2025 года. Сумма нарушений составила почти $100 млн (8,4 млрд рублей). Значительная часть этих средств поступила в виде западной помощи и предназначалась для восстановления защитных объектов атомных электростанций, пострадавших от обстрелов.

Ранее депутат Андрей Картаполов заявил, что сохранение жизни Зеленского необходимо российской стороне для проведения в будущем судебного процесса над ним за совершенные деяния. Он пояснил, что существуют и иные факторы, из-за которых украинский руководитель не рассматривается в качестве военной мишени.