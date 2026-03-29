Европу ждут энергетические локдауны, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, которые приводит ИС «Вести», речь идет, например, о дефиците топлива для автомобилей.

Фактически вначале люди не понимали в Европе всех тех последствий локдаунов, которые будут. И сейчас мы считаем, что прямо будут энергетические локдауны, будет не хватать топлива для машин, — отметил он.

Ранее китайские аналитики заявили, что президент России Владимир Путин нанес удар на опережение по Европе словами о немедленном прекращении поставок газа в ЕС, пока там готовили новый пакет антироссийских санкций. По их словам, на фоне ближневосточного кризиса и дефицита топлива прекращение поставок из России может спровоцировать еще больший рост цен на энергоносители в Европе.

Также Дмитриев заявил, что комиксы Marvel не научат главу дипломатии ЕС Каю Каллас профессиональным навыкам. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, надвигающийся на Европу энергетический кризис обеспечит чиновников достаточным образованием.