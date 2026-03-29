Силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников над российскими регионами

Российские силы противовоздушной обороны сбили 27 украинских беспилотников в период с 08:00 до 13:00 мск, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, вражеские БПЛА были уничтожены в небе над 10 российскими регионами.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тульской, Смоленской, Ленинградской, Псковской областей, Республики Крым и Московского региона, — сказано в заявлении министерства.

Утром 29 марта Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 203 украинских беспилотника. По данным ведомства, воздушные атаки ВСУ были отражены в 20 российских регионах и над акваторией Черного моря.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с начала атаки Вооруженных сил Украины на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. По его словам, в настоящее время специалисты заняты тушением возгорания в порту Усть-Луга.