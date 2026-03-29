Российские военные подорвали склад с ракетами ВСУ Минобороны РФ: на Украине был уничтожен склад дальнобойных ракет «Фламинго»

Российские военные нанесли массированные удары по ключевым военным объектам Украины и складам с дальнобойными ракетами «Фламинго», сообщили в Минобороны РФ. Целями атаки также стали места запуска дальнобойных беспилотников и скопления сил противника в 143 районах.

Военные также поразили авиационную технику на военных аэродромах, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, склады и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников.

В Минобороны уточнили, что ВСУ также потеряли за сутки боев порядка 1275 военных. По данным ведомства, военнослужащие группировки войск «Центр» ликвидировали более 310 солдат противника, бойцы «Запада» — до 190, «Южной» — до 225, «Севера» — до 200 солдат.

Кроме того, Вооруженные силы России освободили населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, соответствующая операция была проведена военнослужащими группировки войск «Запад».