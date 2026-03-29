ВСУ потеряли за сутки порядка 1275 военных, передает пресс-служба российского Минобороны. По данным ведомства, военнослужащие группировки войск «Центр» ликвидировали более 310 бойцов, «Запада» — до 190, «Южной» — до 225, «Севера» — до 200 солдат.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, — сказано в сообщении.

Ранее украинский военнослужащий Александр Семиренко рассказал, что попал в плен к российским бойцам группировки «Север» в Сумской области, когда пошел на соседнюю позицию за противодроновой сеткой. Он отметил, что наткнулся на солдат Вооруженных сил РФ, вернувшись в подвал к сослуживцам.

Также российские военные из группировки «Восток» пленили группу бойцов Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. По информации источника, подразделения ВС РФ продолжают активное наступление на данном участке фронта.