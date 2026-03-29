«Сейчас необходимо»: Ушаков подтвердил давление на США по вопросу Украины

Россия призывает американскую сторону выполнить договоренности, достигнутые странами в Анкоридже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Представителя Кремля спросили, почему США не требуют от Киева соблюдать соглашения, достигнутые на саммите на Аляске.

Знаете, я, может быть, открою секрет, но именно это мы призываем сделать наших американских коллег. Это то, что сейчас необходимо, — сказал Ушаков.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что «поджигателей войны» огорчает тот факт, что диалог по урегулированию украинского конфликта будет продолжаться. Также первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что прогресс в отношениях между Москвой и Вашингтоном свидетельствует о том, что импульс, заданный лидерами двух стран в Анкоридже, не утрачен.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп уважают друг друга. Он подчеркнул, что, несмотря на разногласия, лидеры умеют честно вести диалог.