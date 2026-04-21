Нидерланды ждут прогресса по кредиту для Украины на €90 млрд Глава МИД Нидерландов: кредит Киеву на €90 млрд могут согласовать на этой неделе

Нидерланды рассчитывают, что уже на этой неделе удастся добиться прогресса по вопросу выделения Украине кредита на €90 млрд на 2026–2027 годы, заявил глава МИД королевства Том Берендсен в преддверии встречи министров иностранных дел стран Евросоюза. Он отметил, что есть сигналы, передает Reuters.

Мы видим сигналы, говорящие о том, что это (прогресс в согласовании. — NEWS.ru), возможно, произойдет уже на этой неделе. Если это действительно так, я надеюсь, что меры можно будет принять незамедлительно, — сказал Берендсен.

По словам главы МИД Нидерландов, Венгрия неоднократно заявляла, что будет готова отказаться от блокировки решения, если поставки нефти по трубопроводу «Дружба» возобновятся. Дипломат подчеркнул, что его страна получает позитивные сигналы о возможном восстановлении этих поставок.

Ранее газета Independent писала, что ультиматум будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра Киеву по вопросу снятия вето на кредит в €90 млрд стал плохим сигналом для Евросоюза. По словам аналитиков, именно в Венгрии особенно наглядно видно, насколько тесно европейская политика в отношении Украины связана с российскими энергоносителями.