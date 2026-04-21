Ультиматум будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра Киеву по вопросу снятия вето на кредит в €90 млрд стал плохим сигналом для Евросоюза, пишет газета Independent. По словам аналитиков, именно в Венгрии особенно наглядно видно, насколько тесно европейская политика в отношении Украины связана с российскими энергоносителями.

Авторы статьи напомнили, что в Брюсселе открыто праздновали уход самого «обструкционистского» лидера в ЕС Виктора Орбана, а Киев вздохнул с облегчением. Западные комментаторы поспешили объявить о конце нелиберальной демократии в Европе, однако на этой неделе стало ясно, что картина куда сложнее.

Как пишет издание, Мадьяр заявил о готовности снять венгерское вето на критически важный для президента Украины Владимира Зеленского кредит. При этом политик поставил условие: возобновление поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Многие восприняли проигрыш партии Орбана на выборах как разворот Будапешта от Москвы. Однако позиция Мадьяра по вопросам энергетики и Украины указывает на более тонкую линию сближения, которая, по мнению журналистов, может сыграть на руку России.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что он выбрал неправильный дипломатический подход к Мадьяру. По ее словам, Украина из-за этого оказалась в чрезвычайно хрупком положении, и сейчас «даже мелкие ошибки могут повлечь фатальные риски».