«Фатальные риски»: Зеленского осудили за неправильный подход к Мадьяру Бывший пресс-секретарь Мендель: Зеленский выбрал неправильный подход к Мадьяру

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал неправильный дипломатический подход к будущему премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру, заявила в социальной сети Х бывший пресс-секретарь украинского политика Юлия Мендель. По ее словам, Украина оказалась в чрезвычайно хрупком положении.

Зеленский продолжает вести рискованную дипломатию на нескольких направлениях, где даже мелкие ошибки могут повлечь фатальные риски, — отметила Мендель.

Ранее сообщалось, что Украина планирует возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» уже во вторник, 21 апреля. Это решение, как ожидается, разблокирует для Киева кредит Европейского союза в размере €90 млрд (8,8 трлн рублей).

До этого стало известно, что Мадьяр призвал Зеленского возобновить работу трубопровода «Дружба» и потребовал прекратить шантаж в отношении Будапешта. Политик напомнил, что Украина пообещала восстановить функционирование магистрали к концу апреля.