В Европе призвали не допустить союза России и Белоруссии

В Европе призвали не допустить союза России и Белоруссии Глава МИД Бельгии призвал предотвратить союз России и Белоруссии

Евросоюз должен не допустить формирования объективного альянса России и Белоруссии в контексте конфликта на Украине, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево журналистам по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Он призвал прислушиваться к сигналам и угрозам из Белоруссии.

По Украине мы также должны прислушиваться к сигналам и угрозам из Белоруссии, необходимо не допустить формирования ее объективного альянса с Москвой, — сказал Прево.

Дипломат не уточнил, осведомлен ли о существовании Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков отметил, что Минск положительно оценивает заявление главы литовской дипломатии Кестутиса Будриса о стремлении Вильнюса наладить хорошие отношения с Белоруссией. Он подтвердил готовность страны к конструктивному диалогу и выразил надежду на достижение желаемого уровня взаимодействия.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мировой политике наблюдается замещение международного права принципом «права сильного», а конфликтный потенциал растет. Он подчеркнул, что страна, находясь в сердце Европы, не раз становилась ареной жестоких сражений в многовековом соперничестве между Востоком и Западом.