В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы

Белоруссия приветствует слова главы литовской дипломатии Кестутиса Будриса о намерении Вильнюса установить прекрасные отношения с Минском в будущем, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков. Ранее Будрис на полях Антальского дипломатического форума сказал, что рассчитывает на нормализацию отношений с Минском после устранения проблемных вопросов.

Мы приветствуем такое заявление. Белоруссия всегда выступала за добрососедские и взаимовыгодные отношения с Литвой и разделяет стремление к их нормализации. Со своей стороны подтверждаем полную готовность к конструктивному диалогу, — сказал Варанков.

Пресс-секретарь также напомнил, что из сообщений СМИ стало известно о назначении литовским внешнеполитическим ведомством представителя для взаимодействия с Минском. Он уточнил, что Белоруссия ожидает коммуникации по этой линии, и выразил надежду, что совместными усилиями стороны смогут вывести отношения на тот уровень, о котором говорил Будрис.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна ни при каких обстоятельствах не станет инициатором военных действий. Его задача — предупредить соседние государства о недопустимости агрессии против Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что в Минске не хотят войны и не собираются воевать.