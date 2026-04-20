Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 19:35

В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы

Белоруссия приветствовала заявление МИД Литвы о прекрасных отношениях

Кестутис Будрис Кестутис Будрис Фото: IMAGO/Tanel Meos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Белоруссия приветствует слова главы литовской дипломатии Кестутиса Будриса о намерении Вильнюса установить прекрасные отношения с Минском в будущем, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков. Ранее Будрис на полях Антальского дипломатического форума сказал, что рассчитывает на нормализацию отношений с Минском после устранения проблемных вопросов.

Мы приветствуем такое заявление. Белоруссия всегда выступала за добрососедские и взаимовыгодные отношения с Литвой и разделяет стремление к их нормализации. Со своей стороны подтверждаем полную готовность к конструктивному диалогу, — сказал Варанков.

Пресс-секретарь также напомнил, что из сообщений СМИ стало известно о назначении литовским внешнеполитическим ведомством представителя для взаимодействия с Минском. Он уточнил, что Белоруссия ожидает коммуникации по этой линии, и выразил надежду, что совместными усилиями стороны смогут вывести отношения на тот уровень, о котором говорил Будрис.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна ни при каких обстоятельствах не станет инициатором военных действий. Его задача — предупредить соседние государства о недопустимости агрессии против Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что в Минске не хотят войны и не собираются воевать.

Страны СНГ
Белоруссия
Литва
МИД
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.