«Туго, трудно»: Рябков заявил о сложностях в отношениях России и США Рябков: прогресс в отношениях между Россией и США продвигается с трудом

Частота контактов министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио напрямую зависит от прогресса по ключевым двусторонним вопросам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, на текущий момент с продвижением в отношениях между странами наблюдаются серьезные проблемы, передает РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что обе стороны используют любые форматы встреч для донесения принципиальных сигналов друг до друга.Несмотря на сложности, внешнеполитические ведомства продолжают поддерживать рабочую коммуникацию по мере необходимости.

Частота их обсуждения зависит в том числе от того, движемся мы вперед или нет. С движением туго, трудно. Главное, чтобы дело двигалось, — отметил замминистра.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву способствуют решению украинского конфликта. Он подчеркнул, что Российская Федерация всегда была готова к дипломатическому урегулированию ситуации.