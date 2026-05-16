День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 11:38

«Туго, трудно»: Рябков заявил о сложностях в отношениях России и США

Рябков: прогресс в отношениях между Россией и США продвигается с трудом

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Частота контактов министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио напрямую зависит от прогресса по ключевым двусторонним вопросам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, на текущий момент с продвижением в отношениях между странами наблюдаются серьезные проблемы, передает РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что обе стороны используют любые форматы встреч для донесения принципиальных сигналов друг до друга.Несмотря на сложности, внешнеполитические ведомства продолжают поддерживать рабочую коммуникацию по мере необходимости.

Частота их обсуждения зависит в том числе от того, движемся мы вперед или нет. С движением туго, трудно. Главное, чтобы дело двигалось, — отметил замминистра.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву способствуют решению украинского конфликта. Он подчеркнул, что Российская Федерация всегда была готова к дипломатическому урегулированию ситуации.

Власть
Сергей Рябков
Россия
США
Марко Рубио
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почти в половине областей Украины объявили воздушную тревогу
Известный продюсер ответил, почему Россия не вернется на Евровидение
Вирусолог объяснила отсутствие вакцины от хантавируса
«Герани» жгут газодобычу, локомотивы и подстанции: удары по Украине 16 мая
«На Украине сейчас модно»: эксперт о новой тактике Киева в «фейкометстве»
Грузовик и минивэн устроили жесткое лобовое ДТП под Ростовом
Движение машин по Крымскому мосту приостановили
Лавров обвинил Запад и ООН в молчании о языковом геноциде на Украине
В июне пенсии выплатят досрочно по одной причине
Рябков раскрыл новые подробности о переговорах России и США
«Туго, трудно»: Рябков заявил о сложностях в отношениях России и США
Володин описал мрачное будущее Армении при выходе из ЕАЭС
В России может появиться хлеб на закваске с бактериями из космоса
Опытная няня хотела уложить ребенка спать, но случайно убила его
Почему не работает Telegram сегодня, 16 мая: замедление, когда заблокируют
Летевший в Анталью самолет экстренно посадили из-за сообщений о бомбе
Трамп ответил на вопрос о готовности Ирана к капитуляции
Военэксперт объяснил, почему США создали биолаборатории именно на Украине
Отставку кабмина Латвии объяснили действием «проклятия Зеленского»
Семьи погибших при атаке ВСУ на Рязань получат 1,5 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.