Диетолог развеял миф о вреде позднего ужина

Ужин с правильным составом не может навредить фигуре, даже если есть его поздно вечером, рассказал «Радио 1» диетолог-нутрициолог Роман Пристанский. Он отметил, что метаболизм продолжает работать в любое время суток.

Почему-то цифра «18:00» стала магической. Но если посчитать, то у этой стратегии есть серьезный минус. Мы ложимся в 00:00 — это 6–7 часов без еды, то есть 12–14 часов голодания. Попробуйте половину светового дня вообще ничего не есть. Для обычного человека это не несет никакого смысла, — рассказал Пристанский.

Диетолог подчеркнул, что длительные перерывы между приемами пищи могут привести к скачкам сахара. По его словам, также увеличивается вероятность потери мышечной массы и срывов.

Ранее диетолог Максим Лисовский предупредил, что чрезмерное ограничение рациона, как правило, ниже 1200 ккал, может помешать снижению веса. Он пояснил, что из-за дефицита питательных веществ организм замедляет метаболизм и начинает экономить энергию.