Диетолог назвал неожиданные препятствия на пути к похудению

Чрезмерное ограничение рациона, как правило, ниже 1200 ккал, может помешать снижению веса, предупредил диетолог Максим Лисовский. В беседе с LIFE.ru он пояснил, что из-за дефицита питательных веществ организм замедляет метаболизм и начинает экономить энергию.

Часто не учитываются заправки (масло, соусы), «полезные» перекусы (орехи) и жидкие калории (смузи, соки, молочные напитки). При этом, например, фруктоза из соков при избытке может тормозить процессы жиросжигания. На первых этапах важно вести дневник питания и взвешивать продукты в течение двух или трех недель, чтобы объективно оценить калорийность рациона, — подчеркнул Лисовский.

Употребление якобы полезных сладостей, в том числе меда, фиников и сиропов, мешает сбросить вес, предупредил специалист. Такие продукты содержат быстрые углеводы, которые вызывают скачки сахара и аппетита. Врач отметил, что даже обезжиренные и цельнозерновые продукты могут тормозить процесс похудения. Первые плохо насыщают организм, а вторые при избытке чреваты набором веса.

Ранее нутрициолог Дарья Савельева заявила, что грамотный план питания поможет эффективно похудеть без стресса для организма. Она напомнила, что важно не только употреблять качественные и сбалансированные продукты, но и правильно выстраивать завтрак, обед и ужин.