Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 15:56

Американские военные перехватили танкер Tifani в Индо-Тихоокеанском регионе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Американские военные перехватили танкер Tifani в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщила пресс-служба Пентагона в соцсети X. Известно, что судно находится под санкциями и не имеет странового обозначения.

Сегодня ночью ВС США провели досмотр и перехват и поднялись на борт находящегося под санкциями танкера M/T Tifani, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два торговых судна подверглись обстрелу при попытке пересечь Ормузский пролив. К одному из танкеров подошли катера Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В результате происшествия члены экипажа не пострадали, они остаются в безопасности.

До этого появились данные о том, что в Тихом океане при ударе американских военных по судну погибли четыре человека. Сведения о подобной операции подтвердили в Южном командовании Вооруженных сил США. Находившихся на борту людей подозревали в перевозке наркотиков. Потери среди военнослужащих США зафиксированы не были.

Также сообщалось, что экипаж судна Venus‑1, в который входят 13 российских моряков, уже почти полгода не может покинуть корабль после ареста в Намибии. У моряков изъяли заграничные паспорта и не выплачивают зарплату. При этом запасы еды на борту заканчиваются.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.