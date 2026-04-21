21 апреля 2026 в 16:00

Криминалист объяснил, как распознать переодетых боевиков ВСУ

Криминалист Игнатов: переодетых боевиков ВСУ может выдать одежда не по размеру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевиков ВСУ, переодетых в гражданскую одежду, можно распознать по неподходящему размеру вещей, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Кроме того, по его словам, действия злоумышленников обычно отличаются нервозностью и напряжением.

Отличить переодетого боевика ВСУ от гражданского на 100% тяжело, особенно человеку, который далек от правоохранительных структур. Но даже обычному гражданину могут броситься в глаза некоторые детали. В первую очередь это одежда, которая не с его плеча. То есть видно, что неизвестный одевался наспех, непонятно во что, в вещи не по размеру. Идет, как правило, озирается, потому что ему есть чего опасаться. Смотрит по сторонам, в постоянном напряжении. При виде такого прохожего необходимо сообщить в ближайшее территориальное отделение полиции о подозрительной личности, — предупредил Игнатов.

Он подчеркнул, что переодетый боевик может задавать местным жителям подробные вопросы о местности и конкретных объектах. При этом, по словам криминалиста, у потенциального злоумышленника могут быть грязные и неухоженные руки, а также густая растительность на лице.

Люди, подходящие под эти критерии, должны вызвать очень серьезные подозрения у местных жителей, потому что от них может исходить потенциальная угроза. Под одеждой злоумышленника может быть и автомат, и гранаты, и все что угодно — предметы, которыми можно убить любого гражданина. Поэтому лучше самому никаких мер не принимать, — заключил Игнатов.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд Москвы приговорил украинского военного Антона Зайцева к 16 годам заключения. Его признали виновным в пересечении границы Курской области и совершении теракта. Подсудимому 39 лет, он служил оператором радиостанции в 129-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Александр Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
