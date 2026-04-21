Криминалист объяснил, как распознать переодетых боевиков ВСУ

Боевиков ВСУ, переодетых в гражданскую одежду, можно распознать по неподходящему размеру вещей, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Кроме того, по его словам, действия злоумышленников обычно отличаются нервозностью и напряжением.

Отличить переодетого боевика ВСУ от гражданского на 100% тяжело, особенно человеку, который далек от правоохранительных структур. Но даже обычному гражданину могут броситься в глаза некоторые детали. В первую очередь это одежда, которая не с его плеча. То есть видно, что неизвестный одевался наспех, непонятно во что, в вещи не по размеру. Идет, как правило, озирается, потому что ему есть чего опасаться. Смотрит по сторонам, в постоянном напряжении. При виде такого прохожего необходимо сообщить в ближайшее территориальное отделение полиции о подозрительной личности, — предупредил Игнатов.

Он подчеркнул, что переодетый боевик может задавать местным жителям подробные вопросы о местности и конкретных объектах. При этом, по словам криминалиста, у потенциального злоумышленника могут быть грязные и неухоженные руки, а также густая растительность на лице.

Люди, подходящие под эти критерии, должны вызвать очень серьезные подозрения у местных жителей, потому что от них может исходить потенциальная угроза. Под одеждой злоумышленника может быть и автомат, и гранаты, и все что угодно — предметы, которыми можно убить любого гражданина. Поэтому лучше самому никаких мер не принимать, — заключил Игнатов.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд Москвы приговорил украинского военного Антона Зайцева к 16 годам заключения. Его признали виновным в пересечении границы Курской области и совершении теракта. Подсудимому 39 лет, он служил оператором радиостанции в 129-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.