СК заинтересовался избиением девочки в Москве

СК возбудил уголовное дело после избиения школьницы в районе Коньково

Следственный комитет начал расследование после избиения девочки на детской площадке в районе Коньково в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства. В интернете появилось видео, где школьница бьет свою сверстницу по голове руками и ногами. У пострадавшей после этого начались проблемы со здоровьем.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), — говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин приказал представить доклад о ходе расследования и собранных фактах. Центральный аппарат ведомства взял исполнение поручения под контроль.

Ранее Бастрыкин запросил доклад после сообщений о неправомерных действиях силовиков против семьи участника СВО из Тульской области. Инцидент случился в Донском: правоохранители силой проникли в дом ветерана с инвалидностью, причинив травмы его близким.

До этого суд в Подмосковье вынес приговор 32-летнему мужчине на инвалидной коляске. Его осудили на 14 лет колонии строгого режима за жестокое избиение ребенка своей сожительницы. Мужчина нанес мальчику множество ударов битой по голове. Маму пострадавшего приговорили к семи годам колонии общего режима за соучастие в истязаниях и неоказание помощи.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

