СК заинтересовался избиением девочки в Москве СК возбудил уголовное дело после избиения школьницы в районе Коньково

Следственный комитет начал расследование после избиения девочки на детской площадке в районе Коньково в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства. В интернете появилось видео, где школьница бьет свою сверстницу по голове руками и ногами. У пострадавшей после этого начались проблемы со здоровьем.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), — говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин приказал представить доклад о ходе расследования и собранных фактах. Центральный аппарат ведомства взял исполнение поручения под контроль.

