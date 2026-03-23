Садист-колясочник отправился за решетку после избиения пасынка битой

Суд в Подмосковье приговорил к 14 годам колонии строгого режима 32-летнего колясочника, который избил ребенка сожительницы битой, сообщает СК по региону. Мать мальчика также участвовала в истязаниях. Ей дали семь лет колонии общего режима.

Следствие и суд установили, что 7 июля 2025 года осужденный жестоко избил сына своей сожительницы, нанеся ему многочисленные удары битой по голове. Убить ребенка он не смог из-за ограниченной подвижности. По данным следствия, пострадавший сумел убежать и спрятаться в безопасном месте. При этом мать мальчика не обратилась за медицинской помощью и не сообщила о случившемся в полицию.

О данном факте стало известно из видеоролика, попавшего в сеть Интернет. На нем был зафиксирован процесс избиения. Сотрудники СК незамедлительно прибыли по месту жительства фигуранта, где он проживал вместе с сожительницей и ее тремя детьми, — говорится в сообщении.

