23 марта 2026 в 17:47

Садист-колясочник отправился за решетку после избиения пасынка битой

Суд в Подмосковье дал 14 лет колясочнику за избиение ребенка сожительницы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд в Подмосковье приговорил к 14 годам колонии строгого режима 32-летнего колясочника, который избил ребенка сожительницы битой, сообщает СК по региону. Мать мальчика также участвовала в истязаниях. Ей дали семь лет колонии общего режима.

Следствие и суд установили, что 7 июля 2025 года осужденный жестоко избил сына своей сожительницы, нанеся ему многочисленные удары битой по голове. Убить ребенка он не смог из-за ограниченной подвижности. По данным следствия, пострадавший сумел убежать и спрятаться в безопасном месте. При этом мать мальчика не обратилась за медицинской помощью и не сообщила о случившемся в полицию.

О данном факте стало известно из видеоролика, попавшего в сеть Интернет. На нем был зафиксирован процесс избиения. Сотрудники СК незамедлительно прибыли по месту жительства фигуранта, где он проживал вместе с сожительницей и ее тремя детьми, — говорится в сообщении.

Ранее в Красноярске вынесли приговор двум местным жителям, признанным виновными в жестоком убийстве 19-летней девушки, матери ребенка-инвалида. Суд назначил им наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, с осужденных взыщут по 1 млн рублей компенсации морального вреда родственникам погибшей.

дети
избиения
инвалиды
Подмосковье
«Предметы гигиены»: раскрыто, что с сына Кадышевой хочет взыскать бывшая
На месте Волынской резни на Украине нашли первые артефакты
Кореевед раскрыл, кто будет руководить КНДР после Ким Чен Ына
Что известно о переговорах США и Ирана в Исламабаде
Герой России объяснил бессилие комплексов Patriot перед иранскими ракетами
Военэксперт раскрыл, что стоит за словами Трампа о прекращении атак на Иран
«Он клоун»: экс-игрок «Зенита» посоветовал Соболеву обратиться к психологу
Рубио выступит в суде по делу о тайном лоббировании интересов Венесуэлы
Захарова ответила насчет соблюдения договоренностей между Россией и Ираном
«Понимает только язык силы»: в Иране назвали Трампа лжецом и дьяволом
Депутат спрогнозировал смену популярных направлений у российских туристов
Центробанк резко понизил официальные курсы валют
Врач рассказал, при какой температуре в лесах просыпаются клещи
Волонтеры начали поиски пропавших в Ульяновске подростков
27 подставных ДТП: дорожные мошенники три года наживались на авариях
Пенсионер потребовал €3 тыс. от подозреваемого в подрыве «СП»
Сотрудник венгерской разведки попал в базу «Миротворца»
«Пока не видит»: возлюбленный Лерчек о ее состоянии
Путин подписал закон о лимите на штрафы за отсутствие ОСАГО
«Замаскированная угроза»: раскрыта цель слов Трампа о перемирии с Ираном
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

