Фитнес-тренер раскрыла принципы правильной техники бега

Чтобы тренировки были безопасными, нужно бегать правильно, иначе увеличивается нагрузка на коленные, голеностопные суставы и позвоночник, заявила NEWS.ru спортивный тренер, хореограф, спортивный психолог Мария Волынкина. По ее словам, в первую очередь нужно держать комфортный темп.

Вы должны хорошенько размяться, сделать легкую гимнастику, махи, а когда закончили — выполнить легкую растяжку. Нужно прислушиваться к своему телу. Если вы понимаете, что задыхаетесь, начинают болеть колени, другие суставы, позвоночник, не надо здесь геройствовать, — сказала Волынкина.

Она напомнила о важности правильной техники бега. Нужно смотреть прямо перед собой, ведущую ногу необходимо сгибать в колене, вперед выносить бедро, а не ногу целиком.

Корпус должен быть ровный, пресс собран. Корпус слегка можно наклонять вперед. Плечи расслаблены, руки согнуты в локтях, двигаются вдоль тела. Приземляемся на среднюю часть стопы или мягко на пятку, без ударного торможения. Первое касание стопы делайте на переднюю ее часть. Дышать ритмично, спокойно. Два шага — вдох, два шага — выдох, — объяснила Волынкина.

Ранее тренер-нутрициолог Юрий Брабечан заявил, что при возникновении депрессии спорт играет второстепенную роль в терапии. По его словам, в случае тяжелого психологического состояния рекомендуется обращаться к специалистам для получения необходимой помощи.