Составлен план действий на случай, если отель не соответствует заявленному Турэксперт Кодякова: за несоответствующий заявленному отель можно вернуть деньги

Туристы имеют право потребовать возврата средств в случае несоответствия отеля заявленным условиям, заявила NEWS.ru генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова. По ее словам, при отказе в компенсации заявитель может обратиться в суд.

Приехали в отель, а он оказывается другим? Чистота и ремонт не такие, бассейна нет? На месте можно требовать переселения, а после поездки — компенсацию. Обращайтесь к гиду или представителю принимающей стороны. Можно потребовать замену номера, скидку или компенсацию. Вежливо, но настойчиво. Если отказывают — пишите жалобу в головной офис туроператора. Сохраняйте все чеки — потом пригодятся. Полную стоимость вернут редко — только если отель был небезопасен, — поделилась Кодякова.

Она подчеркнула, что любое несоответствие заявленным условиям необходимо документировать с помощью фотографий и видео. При этом, по словам эксперта, важно фиксировать дату, время и геолокацию. После этого, добавила специалист, нужно составить акт вместе с администратором отеля, который должен поставить свою подпись.

Если в возврате средств отказывают — обращайтесь в суд. Взыскать можно разницу между оплаченным и полученным. Суды по таким спорам часто встают на сторону туриста. При заселении требуйте тот номер, который бронировали. Обязательно читайте отзывы на нескольких площадках. Мелкие недостатки — не повод для компенсации, а грязный номер, сломанная сантехника, отсутствие заявленного бассейна — да, — заключила Кодякова.

Ранее турэксперт Илья Силивоник предупредил, что во время экскурсий туристам могут не сообщить о доплате за активности, которые изначально были заявлены как бесплатные. Кроме того, по его словам, путешественники иногда сталкиваются с несоответствием заявленного маршрута и навязанными остановками в коммерческих точках.