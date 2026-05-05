Запад благодарит Армению за смену курса: зачем Пашиняну разрыв с Россией

В Армении состоялся саммит Европейского политического сообщества — мероприятие с ярко выраженным антироссийским уклоном. Площадку для него выбрали неслучайно: премьер республики Никол Пашинян охотно принимает у себя лидеров ЕС, провозглашающих «новый миропорядок без России». Эксперты отмечают: политика Еревана все больше напоминает действия украинских властей, которые привели к военному конфликту. Почему Брюссель заинтересован в Армении и чем на самом деле рискует Пашинян — в материале NEWS.ru.

Как прошел антироссийский саммит в Армении

Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) стартовал в Ереване 4 мая. Это уже восьмое по счету мероприятие ЕПС, однако оно впервые проходит в столице страны, формально считающейся союзной России: Армения состоит в ЕАЭС и ОДКБ, хотя и приостановила участие в последней.

Незадолго до саммита замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что республика не собирается становиться площадкой для распространения антироссийских настроений. Однако это не помешало Пашиняну на полях мероприятия провести демонстративные встречи с политиками, открыто противостоящими РФ.

Так, одним из первых его визави стал Владимир Зеленский — на двусторонних переговорах они обсудили развитие экономического партнерства, а на церемонии открытия саммита украинский политик пригрозил России ударами БПЛА по параду Победы 9 мая.

Владимир Зеленский и Никол Пашинян во время встречи на полях саммита Европейского политического сообщества Фото: primeminister.am

Кроме того, на полях мероприятия армянский премьер успел побеседовать с главой правительства Косово Альбином Курти, несмотря на то, что Ереван не признавал независимость республики. Пашинян публично заявил о важности развития отношений с Приштиной, «забыв» об официальной позиции собственной страны.

Политолог Руслан Панкратов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что саммит в Армении призван зафиксировать ее «стратегический разворот» в сторону Запада.

«ЕС и Зеленский используют Армению как витрину „успешного разрыва“ с Москвой и как таран против связки Россия — Иран — ЕАЭС. Для Брюсселя это попытка вытеснения РФ с ключевого сухопутного коридора к Ирану, установления контроля над энергетическими и транспортными потоками региона, а также создания еще одной антироссийской политической площадки, на которой украинская повестка и санкции навязываются как „норма“», — пояснил он.

Как Пашинян становится «вторым Зеленским»

В общей сложности форум в Ереване посетили порядка 40 высокопоставленных политиков. Одним из главных гостей мероприятия стал президент Франции Эммануэль Макрон, который в своей речи тоже не забыл упомянуть Россию. Так, он похвалил армянское руководство за кардинальную смену курса после «бархатной революции» 2018 года.

Эммануэль Макрон и Никол Пашинян на государственном обеде в честь президента Франции Фото: primeminister.am

«Давайте будем честны: восемь лет назад никто бы сюда не приехал. Восемь лет назад эта страна за столом переговоров рассматривалась как де-факто сателлит России. Тот факт, что сегодня мы видим так много первых визитов в вашу страну, очень показателен», — заявил лидер Пятой республики.

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что взятый Пашиняном курс на евроинтеграцию фактически повторяет путь Украины, которую Запад превратил в «анти-Россию». Политолог Александр Перенджиев отмечает: премьер Армении идет по стопам Зеленского не только в политическом, но и в идеологическом плане.

«Главное, что сейчас сближает Киев и Ереван, — героизация фашизма. На Украине „кумир“ — это Степан Бандера, в Армении — пособник Гитлера Гарегин Нжде, которому поставили в столице памятник и прославляют как национального героя. В итоге именно под знаменем героизации фашизма и происходит объединение антироссийских сил на постсоветском пространстве», — подчеркнул собеседник.

Политолог-международник Геворг Мирзаян, в свою очередь, заметил: у Армении под руководством Пашиняна сегодня есть все шансы превратиться во «вторую Украину».

«Я считаю, что это задача, которую ему поставили и которую он выполняет. Но опять же — не самостоятельно: он же не диктатор в Армении. Пашинян ведет эту политику при полном согласии армянского общества, которое на все это смотрит и соглашается», — указал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: primeminister.am

К чему приведет политика Армении

В прошлом месяце Пашиняна принимал в Кремле президент России Владимир Путин. Глава РФ тогда обратил внимание, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с ЕС и Москва к ней относится «абсолютно спокойно». Однако российский лидер предупредил:

«Это должно быть очевидно, это должно быть по-честному, заранее, что называется „на берегу“, сказано. Нахождение в таможенном союзе с ЕС и с Евразэс невозможно, это просто невозможно по определению».

По мнению Панкратова, для России прошедший в Ереване саммит означает «институционализацию конкуренции» за влияние на Южном Кавказе — в регионе, который всегда считался стратегическим тылом РФ.

«Теперь на кону российская база в Гюмри, газовые контракты, коридор в Иран и устойчивость ЕАЭС. Ереван уже используется ЕС как полигон для миссий „наблюдателей“, киберструктур и финансового мониторинга, фактически — механизмов вмешательства во внутренние процессы, включая выборы», — заметил он.

Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что Россия уже не оставляет все эти действия без ответа.

«Мы видим точечные торговые ограничения, напоминание о газовом рычаге, публичный ультиматум „ЕС или Россия“. Далее станет возможен пересмотр тарифов на энергоресурсы, заморозка отдельных проектов в рамках ЕАЭС, усиление работы с армянской оппозицией и диаспорой», — предположил Панкратов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков уверен, что ЕС продолжит настаивать на дальнейшем разрыве связей Армении с Россией. И сильнее всего от этого пострадает простой армянский народ.

«В страновом смысле Армения понесет потери. Что же касается конкретно команды Пашиняна — ее меркантильных соображений и личного обогащения, ее интересы могут быть соблюдены», — сказал депутат NEWS.ru.

При этом он считает, что пока Пашинян вряд ли способен довести свою республику до прямого противостояния с Россией — этого не позволяют настроения в армянском обществе.

Однако Перенджиев уверен: активизация сближения ЕС с Арменией — фактически попытка Брюсселя развязать конфликт с Россией чужими руками.

«Евросоюз готовится к войне с Россией, но не к открытой. Ему нужны прокси-силы — как раз в лице Армении, а также Грузии и Молдавии. Украина такой силой уже стала, и остальные постсоветские республики хотят не просто превратить в прокси, а объединить вокруг нее — для этого и устраиваются саммиты, подобные ЕПС», — заметил политолог.

Церемония открытия VIII саммита Европейского политического сообщества Фото: primeminister.am

Мирзаян выразил надежду, что после саммита в Ереване Москва поставит вопрос о целесообразности членства Армении в ОДКБ. Дальнейшее развитие событий, по его мнению, будет зависеть от того, какой выбор сделают армяне на парламентских выборах в июне 2026 года.

«Если Пашинян останется у власти, то вопрос, на мой взгляд, надо ставить четко: раз армяне снова выбирают его, то Армения должна выйти из ОДКБ. <…> Пока они считают, что можно сидеть на нескольких стульях — выбирать Пашиняна и при этом полагать, что Москва это „проглотит“, — его пропаганда будет активно работать. Но если поставить Армению перед четким выбором, то, возможно, у кого-то проснутся мозги», — заключил собеседник.

