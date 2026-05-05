МАКС запустил три праздничных сервиса ко Дню Победы

В мессенджере МАКС появилась возможность присоединиться к акции «Бессмертный полк онлайн», а также поздравить близких с помощью специальных сервисов, заявил NEWS.ru представитель платформы. По его словам, пользователи могут подать заявку на участие в шествии через чат-бот, а также воспользоваться конструктором открыток и набором тематических стикеров.

Пользователи МАКСа могут подать заявку на участие в шествии «Бессмертный полк онлайн» через чат-бот, а также поздравить близких с Днем Победы с помощью сервиса для создания открыток и тематических стикеров. Подать заявку можно до 6 мая включительно. Для этого необходимо: перейти в чат-бот «Бессмертный полк онлайн», нажать на кнопки «Начать» и «Принять участие», выбрать федеральный округ, добавить фотографию, Ф. И. О. героя и информацию о боевом пути и нажать «Отправить заявку». Пользователи смогут поздравить близких с помощью «Конструктора открыток». Специально к празднику в мессенджере также доступен набор тематических анимированных стикеров «Победный», — сказал представитель платформы.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что за размещение портретов нацистов в рамках акции «Бессмертный полк» предусмотрена уголовная ответственность. По его словам, виновник может быть оштрафован на сумму до 5 млн рублей или приговорен к лишению свободы на срок до пяти лет.