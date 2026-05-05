Десятки грузовых судов из 87 стран мира застряли в Персидском заливе

Грузовые суда из 87 стран мира скопились в Персидском заливе в ожидании прохода через Ормузский пролив, заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер. В заявлении, опубликованном пресс-службой командования, говорится, что США гарантировали владельцам судов безопасный проход через водную артерию.

Суда, находящиеся в настоящий момент в Персидском заливе, представляют интересы 87 стран по всему миру, — говорится в заявлении.

Ранее анонимные источники в Пентагоне сообщили, что два американских эсминца USS Truxtun и USS Mason подверглись обстрелу со стороны Ирана при прохождении через Ормузский пролив. Несмотря на атаку, корабли продолжили движение и вошли в Персидский залив.

До этого появилась информация, что по меньшей мере пять человек погибли после атаки США на два грузовых судна в Ормузском проливе. Корабли с гражданским грузом следовали из оманского порта Хасаб к побережью Ирана. Инцидент был выявлен в ходе проверки сведений о том, что американские военные потопили несколько иранских катеров.