05 мая 2026 в 10:39

Два американских эсминца попали под шквальный огонь в Ормузе

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Modis Team/Nasa Gsfc/Keystone Press Agency/Global Look Press
Два американских эсминца USS Truxtun и USS Mason подверглись обстрелу со стороны Ирана при прохождении через Ормузский пролив, рассказали CBS News представители Пентагона, пожелавшие остаться неназванными. Несмотря на атаку, корабли продолжили движение и вошли в Персидский залив.

Как уточнили источники, во время перехода по проливу по эсминцам велся продолжительный и интенсивный огонь. Корабли шли в сопровождении ударных вертолетов Apache и другой авиации. При этом ни одно из судов повреждений не получило.

Ранее появилась информация, что по меньшей мере пять человек погибли после атаки США на два грузовых судна в Ормузском проливе. Корабли с гражданским грузом следовали из оманского порта Хасаб к побережью Ирана.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Южной Корее пора присоединиться к миссии в Ормузском проливе. Он сослался на информацию о взрыве и пожаре на судне, оператором которого выступает южнокорейская логистическая и судоходная компания HMM. Оно стояло на якоре в Ормузском проливе в акватории вблизи ОАЭ.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

