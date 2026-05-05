Два американских эсминца попали под шквальный огонь в Ормузе

Два американских эсминца USS Truxtun и USS Mason подверглись обстрелу со стороны Ирана при прохождении через Ормузский пролив, рассказали CBS News представители Пентагона, пожелавшие остаться неназванными. Несмотря на атаку, корабли продолжили движение и вошли в Персидский залив.

Как уточнили источники, во время перехода по проливу по эсминцам велся продолжительный и интенсивный огонь. Корабли шли в сопровождении ударных вертолетов Apache и другой авиации. При этом ни одно из судов повреждений не получило.

Ранее появилась информация, что по меньшей мере пять человек погибли после атаки США на два грузовых судна в Ормузском проливе. Корабли с гражданским грузом следовали из оманского порта Хасаб к побережью Ирана.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Южной Корее пора присоединиться к миссии в Ормузском проливе. Он сослался на информацию о взрыве и пожаре на судне, оператором которого выступает южнокорейская логистическая и судоходная компания HMM. Оно стояло на якоре в Ормузском проливе в акватории вблизи ОАЭ.