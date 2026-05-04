Трамп решил втянуть Южную Корею в конфликт на Ближнем Востоке Трамп призвал Южную Корею присоединиться к миссии в Ормузском проливе

Южной Корее пора присоединиться к миссии в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. При этом он сослался на информацию о взрыве и пожаре на судне, оператором которого выступает южнокорейская логистическая и судоходная компания HMM.

Возможно, пришло время Южной Корее присоединиться к миссии. Другого ущерба, помимо нанесенного южнокорейскому судну, в данный момент нет при прохождении через пролив, — написал хозяин Белого дома.

По данным агентства Yonhap, взрыв произошел около 14:40 мск. Судно стояло на якоре в Ормузском проливе в акватории вблизи ОАЭ. На его борту были 24 члена экипажа, включая шесть граждан Республики Корея. О жертвах среди экипажа не сообщалось.

Ранее стало известно, что Германия направила в Средиземное море минный тральщик Fuld. Судно, экипаж которого насчитывает около 40 человек, вышло в море с военно-морской базы в Киле на севере Германии около 15:00 мск. Участие в миссии требует одобрения парламента, но немецкие власти хотят, чтобы тральщик был ближе к месту проведения возможной операции.