Юрист ответил, когда музыка в машине грозит штрафом

Слишком громкая музыка в машине может грозить штрафом, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев. В разговоре с «Татар-Информом» эксперт подчеркнул, что данные действия могут расцениваться как нарушение общественного порядка.

Было в свое время разъяснение Верховного суда РФ, что когда люди громко слушают музыку в автомобиле, то здесь речь идет не о нормах шума или каких-то санитарных нормах, а о нарушении общественного порядка. Однако все зависит от того, в какое время звучит музыка. В каждом регионе есть свой закон о тишине, — пояснил юрист.

Он обратил внимание, что для этого придется изучить региональные нормы. По словам Соловьева, зачастую в субъектах РФ запрет на шум действует в ночные часы. Кроме того, днем в большинстве регионов установлен «тихий час».

Ранее юрист Ангелина Баканова заявила, что ограничение доступа соседям к общим территориям с помощью двери на этаже может быть расценено как самоуправство и привести к штрафу. По ее словам, такая конструкция будет являться общедомовым имуществом.

