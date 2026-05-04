04 мая 2026 в 21:56

Экономист оценил идею повысить МРОТ до 60 тыс. рублей

Экономист Зубец назвал завышенным МРОТ в 60 тыс. рублей

Сумма в 60 тыс. рублей, которую предложил установить в качестве МРОТ лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов является несколько завышенной, считает экономист и директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. В разговоре с Радио «Комсомольская правда» эксперт подчеркнул, что для этой цели подошла бы сумма в 40–50 тыс. рублей.

Почему именно эта цифра? Дело в том, что за меньшие деньги в России никто не работает, — пояснил экономист.

Он обратил внимание, что чаще всего более низкие зарплаты возникают либо из так называемой серой занятости, либо из-за частичной занятости. Зубец уточнил, что не все люди отрабатывают восемь часов. В таком случае, по его мнению, оплата должна соответствовать потраченному времени.

Ранее Миронов призвал установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне не ниже 60 тыс. рублей. По его словам, пенсии должны находиться на том же уровне. Кроме того, политик добавил, что исходя из этого в законе необходимо закрепить норму о минимальной почасовой оплате труда.

