Трампа представили в образе культового персонажа из «Звездных войн» Белый дом опубликовал изображение с Трампом в образе Мандалорца

Белый дом опубликовал изображение с президентом США Дональдом Трампом в образе Мандалорца из «Звездных войн». Отмечается, что 4 мая считается неофициальным днем киносаги.

В галактике, где требуется сила, Америка стоит наготове. Таков путь, — гласила подпись к изображению.

На изображении американский лидер стоит в костюме Мандалорца со снятым шлемом. Он держит его в одной руке, а флаг Соединенных Штатов — в другой.

Ранее Трамп столкнулся с неожиданной атакой от пчелы во время общения с журналистами на территории Белого дома. Это случилось 1 мая, когда американский лидер отвечал на вопросы, связанные в том числе с темой Ирана. В этот момент рядом с президентом появилось насекомое. Сначала он пытался не обращать внимания. Но пчела назойливо продолжала донимать американского лидера. Тогда он несколько раз отмахнулся от насекомого и назвал его злым.

Также сообщалось, что рейтинг американского лидера обвалился до исторического минимума. По словам источника, причиной стали экономические показатели Вашингтона, которые находятся в бедственном положении.