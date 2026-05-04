День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 21:17

Трампа представили в образе культового персонажа из «Звездных войн»

Белый дом опубликовал изображение с Трампом в образе Мандалорца

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Salwan Georges — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Белый дом опубликовал изображение с президентом США Дональдом Трампом в образе Мандалорца из «Звездных войн». Отмечается, что 4 мая считается неофициальным днем киносаги.

В галактике, где требуется сила, Америка стоит наготове. Таков путь, — гласила подпись к изображению.

На изображении американский лидер стоит в костюме Мандалорца со снятым шлемом. Он держит его в одной руке, а флаг Соединенных Штатов — в другой.

Ранее Трамп столкнулся с неожиданной атакой от пчелы во время общения с журналистами на территории Белого дома. Это случилось 1 мая, когда американский лидер отвечал на вопросы, связанные в том числе с темой Ирана. В этот момент рядом с президентом появилось насекомое. Сначала он пытался не обращать внимания. Но пчела назойливо продолжала донимать американского лидера. Тогда он несколько раз отмахнулся от насекомого и назвал его злым.

Также сообщалось, что рейтинг американского лидера обвалился до исторического минимума. По словам источника, причиной стали экономические показатели Вашингтона, которые находятся в бедственном положении.

США
Дональд Трамп
Белый дом
Звездные войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.