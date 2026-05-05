Возросло число местных жителей, обратившихся в ПВР в Чебоксарах Премьер-министр Чувашии Артамонов: 700 человек находятся в ПВР в Чебоксарах

Порядка 700 человек обратились в пункты временного размещения в Чебоксарах после атаки украинских беспилотников, заявил ТАСС премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов. На территории ПВР работают врачи и психологи, также местные жители могут получить питание и первую помощь.

Развернуты пункты временного размещения людей. На данный момент в них находятся около 700 человек, — сказал Артамонов.

Ранее появилась информация, что около 500 человек обратились в ПВР после атаки украинских дронов. До этого Артамонов не исключил объявления режима чрезвычайной ситуации республиканского характера. По его словам, ВСУ пытались неоднократно атаковать Чебоксары минувшей ночью и утром 5 мая.

Также Telegram-канал SHOT писал, что ВСУ атаковали Чебоксары беспилотниками типа «Лютый». По информации источника, всего было запущено девять БПЛА. Минобороны России не комментировало эту информацию. Кроме того, в Чебоксарах на неопределенный срок приостановили работу общественного транспорта. Местных жителей попросили оставаться дома и следить за официальными сообщениями.