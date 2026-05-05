День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 12:58

Возросло число местных жителей, обратившихся в ПВР в Чебоксарах

Премьер-министр Чувашии Артамонов: 700 человек находятся в ПВР в Чебоксарах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Порядка 700 человек обратились в пункты временного размещения в Чебоксарах после атаки украинских беспилотников, заявил ТАСС премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов. На территории ПВР работают врачи и психологи, также местные жители могут получить питание и первую помощь.

Развернуты пункты временного размещения людей. На данный момент в них находятся около 700 человек, — сказал Артамонов.

Ранее появилась информация, что около 500 человек обратились в ПВР после атаки украинских дронов. До этого Артамонов не исключил объявления режима чрезвычайной ситуации республиканского характера. По его словам, ВСУ пытались неоднократно атаковать Чебоксары минувшей ночью и утром 5 мая.

Также Telegram-канал SHOT писал, что ВСУ атаковали Чебоксары беспилотниками типа «Лютый». По информации источника, всего было запущено девять БПЛА. Минобороны России не комментировало эту информацию. Кроме того, в Чебоксарах на неопределенный срок приостановили работу общественного транспорта. Местных жителей попросили оставаться дома и следить за официальными сообщениями.

Регионы
Чувашия
Чебоксары
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Политолог оценил перспективы вступления Армении в Евросоюз
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.