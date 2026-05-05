Стало известно, какими беспилотниками ВСУ атаковали Чебоксары

Telegram-канал SHOT пишет, что Вооруженные силы Украины атаковали Чебоксары беспилотниками типа «Лютый». По информации канала, всего по городу ударили девятью БПЛА. Минобороны России не комментировало эту информацию.

В публикации канала говорится, что число пострадавших из-за нападения ВСУ выросло до 12 человек, всем им оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают профильные службы. Все мероприятия в городе отменены, в школах и колледжах организовали пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что местные власти рассматривают возможность введения регионального режима ЧС после атаки БПЛА. Для жителей пострадавших районов в городе открыты пункты временного размещения, а торговые центры временно прекратили работу. Движение общественного транспорта в Чебоксарах существенно ограничено, а школьники переведены на дистанционный формат обучения.

Атака ВСУ на Чувашию длится с ночи. БПЛА ударили как минимум по трем жилым домам на улицах Ленинского комсомола, Хузангая и Строителей. Один из дронов влетел в квартиру на шестом этаже, другой — на крышу торгового центра.