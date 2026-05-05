Названо число жертв атаки дронов в Чебоксарах SHOT: при атаке дронов в Чебоксарах умер один человек и пострадали еще 10

Один человек погиб и еще 10 получили ранения различной степени тяжести в результате атаки украинского беспилотника в Чебоксарах, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, погибшим оказался житель квартиры, в которую врезался дрон. Врачи пытались оказать ему помощь на месте, но спасти мужчину не удалось.

Как уточнил канал, из-за сложившейся ситуации местные власти рассматривают возможность введения регионального режима ЧС. Для жителей пострадавших районов открыты пункты временного размещения, а торговые центры временно прекратили работу. Движение общественного транспорта в Чебоксарах также было ограничено, школьники переведены на дистанционный формат обучения. Все оперативные службы города продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий налета.

Атака ВСУ на Чебоксары длится с ночи. БПЛА ударили как минимум по трем жилым домам на улицах Ленинского комсомола, Хузангая и Строителей. Один из дронов влетел в квартиру на шестом этаже, другой — на крышу торгового центра.