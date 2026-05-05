Пенсионерка из Нижнего Новгорода продала квартиру под влиянием мошенников

Пенсионерка из Нижнего Новгорода продала квартиру под влиянием мошенников

В Нижнем Новгороде 72-летняя местная жительница продала квартиру под воздействием телефонных мошенников, пишет ИА «Время Н» со ссылкой на МВД России. В общей сложности пенсионерка передала злоумышленникам свыше 10 млн рублей.

Мошенник, представлявшийся сотрудником силовых структур, в течение месяца убеждал пенсионерку, что на нее якобы оформлен кредит, а деньги уходят в недружественную страну. Испуганная женщина перевела на «безопасный» счет 2 млн 285 тыс. рублей личных сбережений.

Затем аферисты заставили ее продать квартиру за 7 млн 800 тыс. рублей и передать деньги их якобы внештатному сотруднику. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве мошенники, действуя под предлогом замены домофона, обманули 76-летнего пенсионера на сумму, превышающую 71 млн рублей. Пожилого мужчину пригласили в один из мессенджеров в группу, якобы созданную соседями по дому.